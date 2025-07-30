Бельгія доєднається до скидання з неба гумдопомоги для Гази

Бельгія доєднається до багатосторонньої операції з доставки гуманітарної допомоги в сектор Гази повітряним шляхом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Бельгійський літак з медичними товарами та продовольством на суму близько 600 тисяч євро найближчим часом вилетить до Йорданії і буде перебувати в режимі готовності для проведення повітряних поставок у координації з Амманом, йдеться в заяві міністерств оборони та закордонних справ.

Таким чином Бельгія приєднується до низки західних країн, включаючи Францію, Іспанію та Велику Британію, які прагнуть надіслати допомогу в Газу на тлі побоювань щодо масового голоду в анклаві.

"Ці повітряні поставки є першим кроком, але вони в жодному разі не можуть замінити нагальну необхідність забезпечити доступ суходолом", – заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево.

Він пообіцяв продовжити переконувати ізраїльську владу "дозволити ці поставки до Гази суходолом якомога швидше".

Раніше стало відомо, що Німеччина планує організувати повітряний міст для доставки гуманітарної допомоги в сектор Гази за підтримки Йорданії.

Повідомляли також, що найближчими днями проведе повітряну операцію з доставки гуманітарної допомоги для жителів Гази.