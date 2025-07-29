Франція найближчими днями скине з неба допомогу для Гази

Франція найближчими днями проведе повітряну операцію з доставки гуманітарної допомоги для жителів Гази, де тривають бойові дії.

Про це агентству AFP повідомили у французьких дипломатичних колах, інформує "Європейська правда".

Як зазначив співрозмовник агентства, операція здійснюватиметься "з метою задоволення найнеобхідніших і найнагальніших потреб цивільного населення".

"Будуть вжиті найсуворіші заходи для забезпечення безпеки населення під час цих операцій", – зазначило джерело.

Співрозмовник додав, що "Франція також працює над організацією доставки гуманітарної допомоги наземним транспортом".

Раніше стало відомо, що Німеччина планує організувати повітряний міст для доставки гуманітарної допомоги в сектор Гази за підтримки Йорданії.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц закликав Ізраїль "негайно поліпшити катастрофічну гуманітарну ситуацію в Газі всеосяжним і стійким чином".

В останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.