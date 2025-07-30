Бельгия присоединится к сбросу с неба гуманитарной помощи для Газы

Бельгия присоединится к многосторонней операции по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа воздушным путем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Бельгийский самолет с медицинскими товарами и продовольствием на сумму около 600 тысяч евро в ближайшее время вылетит в Иорданию и будет находиться в режиме готовности для проведения воздушных поставок в координации с Амманом, говорится в заявлении министерств обороны и иностранных дел.

Таким образом Бельгия присоединяется к ряду западных стран, включая Францию, Испанию и Великобританию, которые стремятся отправить помощь в Газу на фоне опасений по поводу массового голода в анклаве.

"Эти воздушные поставки являются первым шагом, но они ни в коем случае не могут заменить насущную необходимость обеспечить доступ по суше", – заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

Он пообещал продолжить убеждать израильские власти "разрешить эти поставки в Газу по суше как можно скорее".

Ранее стало известно, что Германия планирует организовать воздушный мост для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа при поддержке Иордании.

Сообщалось также, что в ближайшие дни проведет воздушную операцию по доставке гуманитарной помощи для жителей Газы.