Румунія готова допомогти Молдові протидіяти російському втручанню у вибори

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що його країна готова надати Молдові технічну допомогу для протидії гібридному російському впливу під час парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Під час спілкування з журналістами в середу Дан нагадав заяви НАТО і ЄС, які звинуватили Росію у веденні гібридної війни з використанням кібероперацій та дезінформації.

"Для Молдови факти ще більш чіткі та серйозні. Тому що там, крім цих двох компонентів, був ще один компонент – підкуп виборців, що доведено в декількох тисячах випадків, розслідуваних прокуратурою Республіки Молдова", – зазначив він.

Румунський президент додав, що Румунія може надати Молдові технічну експертизу, зокрема в питанням кібербезпеки, аби не втручатись у виборчий процес.

"Очевидно, що ми в кращому становищі, ніж Республіка Молдова, і на прохання колег ми можемо їм допомогти", – заявив Дан, додавши, що обговорював ці питання з президенткою Молдови Маєю Санду.

Раніше у середу Санду заявила, що Росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори 28 вересня.

Санду очікує на кампанії з дезінформації та маніпулювання громадською думкою, організовані з-за кордону, організації проплачених протестів, а також саботаж голосування в діаспорі.

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