Румыния готова помочь Молдове противодействовать российскому вмешательству в выборы

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна готова предоставить Молдове техническую помощь для противодействия гибридному российскому влиянию во время парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Во время общения с журналистами в среду Дан напомнил заявления НАТО и ЕС, которые обвинили Россию в ведении гибридной войны с использованием киберопераций и дезинформации.

"Для Молдовы факты еще более четкие и серьезные. Потому что там, кроме этих двух компонентов, был еще один компонент – подкуп избирателей, что доказано в нескольких тысячах случаев, расследованных прокуратурой Республики Молдова", – отметил он.

Румынский президент добавил, что Румыния может предоставить Молдове техническую экспертизу, в частности по вопросам кибербезопасности, чтобы не вмешиваться в избирательный процесс.

"Очевидно, что мы в лучшем положении, чем Республика Молдова, и по просьбе коллег мы можем им помочь", – заявил Дан, добавив, что обсуждал эти вопросы с президентом Молдовы Майей Санду.

Ранее в среду Санду заявила, что Россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы 28 сентября.

Санду ожидает кампании по дезинформации и манипулированию общественным мнением, организованные из-за рубежа, организации проплаченных протестов, а также саботаж голосования в диаспоре.

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