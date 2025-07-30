В Испании отклонили обвинения премьера в халатности из-за смертоносных наводнений в Валенсии

Верховный суд Испании в среду отклонил иски, в которых премьер-министр Педро Санчес и шесть его министров обвинялись в уголовной халатности в связи с прошлогодними смертельными наводнениями в Валенсии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Высший суд Испании постановил, что доказательств уголовной ответственности премьер-министра за наводнения в Валенсии нет.

Решение также снимает обвинения с вице-президента Европейской комиссии Терезы Риберы, которая на момент наводнения была заместителем премьер-министра Испании и также фигурировала в иске.

Судьи Верховного суда Испании объяснили решение тем, что обвинения в уголовной халатности должны быть подкреплены доказательствами, свидетельствующими о "общей халатности в отношении жертв".

Они также подчеркнули, что такие дела не могут основываться на оценках "дискреционного принятия решений" премьер-министром Испании.

Наводнения, которые накрыли Валенсию в октябре 2024 года и унесли жизни 228 человек, считаются одной из самых смертоносных климатических катастроф в истории Европы.

Предварительное расследование установило, что власти Валенсии слишком поздно разослали уведомления о наводнении и не подготовились заранее к возможному стихийному бедствию.

В испанском городе Катарроха в настоящее время ведется отдельное расследование против должностных лиц Валенсии, включая главу регионального правительства Карлеса Масона, представителя оппозиционной Народной партии Испании.

Информация в СМИ о том, что Масон в день наводнений не выходил на связь по личным делам, вызвала призывы к его отставке и масштабные протесты в Валенсии в прошлом году.