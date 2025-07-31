Швеция призывает ЕС заморозить соглашение с Израилем из-за ситуации в секторе Газы

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал Европейский Союз приостановить торговую часть соглашения об ассоциации с Израилем на фоне ситуации в секторе Газы.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

В четверг, 31 июля, Кристерссон заявил, что ситуация в секторе Газы является "абсолютно ужасной", а Израиль не выполняет своих "самых основных обязательств и договоренностей по оказанию экстренной помощи".

"В связи с этим Швеция требует, чтобы ЕС как можно скорее заморозил торговую часть соглашения об ассоциации. Экономическое давление на Израиль должно быть усилено. Израильское правительство должно разрешить беспрепятственное предоставление гуманитарной помощи в Газу", – подчеркнул премьер Швеции.

Он также акцентировал на необходимости усилить давление на ХАМАС.

"Швеция приветствует тот факт, что все больше стран Ближнего Востока требуют разоружения ХАМАС и недопущения его участия в будущем правительстве Газы", – добавил Кристерссон.

Напомним, на прошлой неделе Франция объявила о намерении признать Палестинское государство и стала первой такой страной в "Группе семи". Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал эти планы.

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания признает Палестину как государство в сентябре, если к тому времени Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газы.

После этого США предупредили Стармера, что решение о будущем признании Палестинского государства может принести пользу ХАМАС, не принеся мира в регион.