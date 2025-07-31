У Швеції присудили друге довічне ув’язнення учаснику звірячої страти ІДІЛ пілота Йорданії

У Швеції присудили довічне ув’язнення чоловіку на ім’я Осама Краєм, бойовику ІДІЛ, за участь у звірячій страті йорданського військового пілота – це вже другий довічний вирок для нього.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Окружний суд Стокгольма засудив до другого довічного терміну народженого в країні Осаму Каєма, бойовика ІДІЛ, за участь у страті йорданського пілота в 2014 році.

Чоловік народився і виріс у шведському Мальме та радикалізувався у підлітковому віці. Після того він поїхав до Сирії і приєднався до лав ІДІЛ.

Краєма судили у зв’язку зі стратою ІДІЛ полоненого йорданського військового пілота, якого захопили неподалік міста Ракка і показово спалили живцем у залізній клітці.

За висновками слідства, Краєм відвів полоненого у клітку і стеріг її. Він не заперечує, що був присутній під час страти, але не визнав свою провину.

Перед цим чоловіка вже засудили до одного довічного терміну та ще 30 років позбавлення волі за причетність до ісламістських терактів 2015 року у Парижі та 2016 року у Брюсселі. Після завершення процесу у Швеції його повернуть у французьку в’язницю.

Раніше у Швеції засудили до 12 років в’язниці жінку з ІДІЛ за знущання над рабами-єзидами.

У Норвегії в 2025 році засудили до ув’язнення сестер, які захопились ІДІЛ і поїхали в Сирію. У Німеччині в травні затримали сирійця, що міг бути учасником тортур у в'язницях Асада.