В Швеции приговорили к пожизненному заключению участника зверской казни ИГИЛ пилота Иордании

В Швеции приговорили к пожизненному заключению мужчину по имени Осама Краем, боевика ИГИЛ, за участие в зверской казни иорданского военного пилота – это уже второй пожизненный приговор для него.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Окружной суд Стокгольма приговорил к второму пожизненному сроку родившегося в стране Осаму Каема, боевика ИГИЛ, за участие в казни иорданского пилота в 2014 году.

Мужчина родился и вырос в шведском Мальме и радикализировался в подростковом возрасте. После этого он уехал в Сирию и присоединился к ИГИЛ.

Краема судили в связи с казнью ИГИЛ пленного иорданского военного пилота, которого захватили недалеко от города Ракка и показательно сожгли заживо в железной клетке.

По заключению следствия, Краем отвел пленного в клетку и охранял ее. Он не отрицает, что присутствовал во время казни, но не признал свою вину.

Ранее мужчину уже приговорили к одному пожизненному сроку и еще 30 годам лишения свободы за причастность к исламистским терактам 2015 года в Париже и 2016 года в Брюсселе. После завершения процесса в Швеции его вернут во французскую тюрьму.

Ранее в Швеции приговорили к 12 годам тюрьмы женщину из ИГИЛ за издевательства над рабами-езидами.

В Норвегии в 2025 году приговорили к тюремному заключению сестер, увлеченных ИГИЛ и уехавших в Сирию. В Германии в мае задержали сирийца, который мог быть участником пыток в тюрьмах Асада.