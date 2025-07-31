ЕС приветствует закон о НАБУ и САП, но предупреждает: "это не завершение процесса"

В Европейской комиссии считают, что законопроект №13533, утвержденный Верховной Радой 31 июля, восстанавливает ключевые меры предосторожности относительно независимости антикоррупционных органов в Украине, однако не завершает процесс реформ антикоррупционной сферы.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды", заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.

"Что касается сегодняшнего голосования, которое только что состоялось в Верховной Раде, то Рада восстановила ключевые меры предосторожности, обеспечивающие независимость антикоррупционных органов. По нашему мнению, новый закон решает основные проблемы, связанные с независимостью НАБУ и САП", – заявил Мерсье.

Он добавил, что Еврокомиссии "еще нужно ознакомиться с окончательным текстом закона, ведь он только что принят".

"Однако хочу подчеркнуть: это – еще не завершение процесса. Процесс вступления Украины в ЕС потребует постоянных усилий, направленных на обеспечение эффективной способности бороться с коррупцией и соблюдения принципа верховенства права", – подчеркнул спикер Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что в ЕС надеются, что Украина "быстро выполнит эти обязательства и примет решительные меры в сфере верховенства права".

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и остаемся готовыми поддерживать Украину в этом процессе", – сообщил Гийом Мерсье.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект №124214, который делает НАБУ и САП зависимыми от генерального прокурора.

31 июля Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №13533, призванный исправить ситуацию с независимостью НАБУ и САП.

После этого ЕС по дипломатическим каналам передал Киеву предупреждение о последствиях в случае, если парламент не найдет голоса для полноценной отмены норм проекта 12414.

Об этих событиях читайте в статье "Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше".

Также "Европейская правда" опубликовала позиционную статью: "Молчание убивает демократию. Западные партнеры должны изменить политику в отношении Украины".