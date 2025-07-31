У Чехії привітали новий закон щодо НАБУ і САП

Міністерство закордонних справ Чехії привітало затверджений Верховною Радою законопроєкт №13533, який відновлює ключові запобіжники щодо незалежності антикорупційних органів в Україні, проте не завершує процес реформ антикорупційної сфери.

Про це МЗС країни написало у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство Чехії привітало рішення Верховної Ради відновити незалежність антикорупційних органів.

"Віримо, що наступні кроки реформ, зокрема боротьба з корупцією, будуть продовжені. Наприклад, призначення керівника Бюро економічної безпеки", – зазначили у МЗС країни.

Як повідомляла "Європейська правда", 31 липня Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533, покликаний виправити ситуацію з незалежністю НАБУ і САП.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №124214, що узалежнює НАБУ і САП від генерального прокурора.

Після цього ЄС дипломатичними каналами передав Києву попередження про наслідки у разі, якщо парламент не знайде голоси для повноцінного скасування норм проєкту 12414.

Про ці події читайте у статті "Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі".

Також "Європейська правда" опублікувала позиційну статтю: "Мовчання вбиває демократію. Західні партнери мають змінити політику щодо України".