В Чехии приветствовали новый закон о НАБУ и САП

Министерство иностранных дел Чехии приветствовало утвержденный Верховной Радой законопроект №13533, который восстанавливает ключевые меры предосторожности относительно независимости антикоррупционных органов в Украине, однако не завершает процесс реформ антикоррупционной сферы.

Об этом МИД страны написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство Чехии приветствовало решение Верховной Рады восстановить независимость антикоррупционных органов.

"Верим, что следующие шаги реформ, в частности борьба с коррупцией, будут продолжены. Например, назначение руководителя Бюро экономической безопасности", – отметили в МИД страны.

Как сообщала "Европейская правда", 31 июля Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №13533, призванный исправить ситуацию с независимостью НАБУ и САП.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект №124214, который делает НАБУ и САП зависимыми от генерального прокурора.

После этого ЕС по дипломатическим каналам передал Киеву предупреждение о последствиях в случае, если парламент не найдет голоса для полной отмены норм проекта 12414.

Об этих событиях читайте в статье "Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше".

Также "Европейская правда" опубликовала позиционную статью: "Молчание убивает демократию. Западные партнеры должны изменить политику в отношении Украины".