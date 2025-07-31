Естонія привітала новий закон щодо НАБУ і САП

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал привітав новий закон №13533, який був ухвалений Верховною Радою та підписаний президентом Володимиром Зеленським у четвер, 31 липня.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Міхал привітав рішення Верховної Ради ухвалити законопроєкт, який зараз вже став законом, адже його підписав Зеленський, і який відновлює незалежність ключових українських антикорупційних органів.

"Це допоможе прокласти шлях до європейського майбутнього, за яке українці борються. Естонія повністю підтримує вас на цьому шляху", – заявив він.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №124214, що узалежнює НАБУ і САП від генерального прокурора.

Після цього ЄС дипломатичними каналами передав Києву попередження про наслідки у разі, якщо парламент не знайде голоси для повноцінного скасування норм проєкту 12414.

Про ці події читайте у статті "Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі".

Також "Європейська правда" опублікувала позиційну статтю: "Мовчання вбиває демократію. Західні партнери мають змінити політику щодо України".