Эстония приветствовала новый закон о НАБУ и САП

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал приветствовал новый закон №13533, который был принят Верховной Радой и подписан президентом Владимиром Зеленским в четверг, 31 июля.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Михал приветствовал решение Верховной Рады принять законопроект, который сейчас уже стал законом, ведь его подписал Зеленский, и который восстанавливает независимость ключевых украинских антикоррупционных органов.

"Это поможет проложить путь к европейскому будущему, за которое борются украинцы. Эстония полностью поддерживает вас на этом пути", – заявил он.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект №124214, который делает НАБУ и САП зависимыми от генерального прокурора.

После этого ЕС по дипломатическим каналам передал Киеву предупреждение о последствиях в случае, если парламент не найдет голоса для полной отмены норм проекта 12414.

Об этих событиях читайте в статье "Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше".

Также "Европейская правда" опубликовала позиционную статью: "Молчание убивает демократию. Западные партнеры должны изменить политику в отношении Украины".