Португалия не исключает признания Палестинского государства

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру объявил в четверг, что планирует обсудить с президентом и парламентом возможность признания Палестинского государства в сентябре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTP.

По словам Монтенегру, правительство Португалии проведет консультации с президентом Марселу Ребелу де Соузой и парламентскими партиями "для рассмотрения вопроса о признании Палестинского государства".

Такое признание может быть объявлено во время недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, добавил он.

Португальское правительство напомнило, что вместе с более чем десятком других европейских государств накануне поддержало призыв о признании Палестины, но при ряде условий, в частности полного разоружения ХАМАС, освобождения заложников в секторе Газа и его демилитаризации, а также признания Израиля.

Напомним, на прошлой неделе Франция объявила о намерении признать Палестинское государство и стала первой такой страной в "Группе семи". Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал эти планы.