У Британії не виявили ознак зловмисних дій у збої, що порушив повітряний рух

Збій у системі управління повітряним рухом, через який у Великій Британії скасували десятки рейсів, не був викликаний втручанням ззовні.

Про це заявила молодша міністерка транспорту Британії Гайді Александер, повідомляє "Європейська правда".

Александер повідомила, що говорила про збій, який стався напередодні, із генеральним директором Національної служби повітряного руху (NATS) Мартіном Ролфом.

"Йшлось про поодинокий випадок, жодних доказів зловмисних дій немає", – запевнила вона.

Урядовиця також перепросила в пасажирів за спричинені незручності й запевнила, що авіакомпанії вже відновили польоти.

За даними аналітичної компанії Cirium, у середу в Британії було скасовано щонайменше 122 рейси. Наступного дня вранці кількість скасувань сягнула 12 вильотів і 11 прильотів.

NATS відновила роботу своїх систем ввечері в середу після переходу на резервну систему. Збій там пояснили несправністю радара.

Нагадаємо, 19 липня у Польщі через серйозний збій системи управління повітряним рухом заявили про неможливість виконувати зльоти літаків в деяких аеропортах.