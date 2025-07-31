В Британии не обнаружили признаков злонамеренных действий в сбое, нарушившем воздушное движение

Сбой в системе управления воздушным движением, из-за которого в Великобритании отменили десятки рейсов, не был вызван вмешательством извне.

Об этом заявила младший министр транспорта Великобритании Хайди Александер, сообщает "Европейская правда".

Александер сообщила, что говорила о сбое, который произошел накануне, с генеральным директором Национальной службы воздушного движения (NATS) Мартином Ролфом.

"Речь шла об единичном случае, никаких доказательств злоумышленного действия нет", – заверила она.

Чиновница также извинилась перед пассажирами за доставленные неудобства и заверила, что авиакомпании уже возобновили полеты.

По данным аналитической компании Cirium, в среду в Великобритании было отменено не менее 122 рейса. На следующий день утром количество отмен достигло 12 вылетов и 11 прилетов.

NATS возобновила работу своих систем вечером в среду после перехода на резервную систему. Сбой там объяснили неисправностью радара.

Напомним, 19 июля в Польше из-за серьезного сбоя системы управления воздушным движением заявили о невозможности выполнять взлеты самолетов в некоторых аэропортах.