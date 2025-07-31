В Іспанії і Португалії борються з лісовими пожежами в очікуванні посилення спеки

В Іспанії та Португалії у четвер, 31 липня, тисячі пожежників борються з масштабними лісовими пожежами в очікуванні посилення спеки, яке може погіршити ситуацію.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

У центральній Іспанії пожежники та спеціальний військовий підрозділ працювали всю ніч, щоб взяти під контроль пожежі в провінції Авіла, особливо пожежу, що вирує недалеко від села Ель-Ареналь, що приблизно за 100 км від Мадрида.

У західній провінції Касерес місцева влада повідомила, що пожежники загалом стабілізували пожежу, яка охопила близько 2500 гектарів. За даними влади, більшість розпоряджень про евакуацію були скасовані.

У Португалії понад 2000 пожежників боролися з вогнем, особливо на півночі країни.

Більша частина Піренейського півострова вже перебуває в зоні високого ризику лісових пожеж, а вихідними тут очікується підвищення температури.

Іспанська метеорологічна служба AEMET прогнозує, що до неділі температура в центральній і південній частинах Іспанії може перевищити 40 градусів за Цельсієм. У Португалії в суботу температура на більшій частині території країни може піднятися до 30 градусів за Цельсієм.

Від лісових пожеж останніми тижнями потерпають багато країн Середземномор’я та Балкани.

Болгарія минулими вихідними попросила про допомогу через Механізм цивільного захисту ЄС.

У Туреччині за підозрами в спричиненні лісових пожеж заарештували майже 40 осіб.