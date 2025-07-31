В Испании и Португалии борются с лесными пожарами в ожидании усиления жары
В Испании и Португалии в четверг, 31 июля, тысячи пожарных борются с масштабными лесными пожарами в ожидании усиления жары, которое может ухудшить ситуацию.
Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".
В центральной Испании пожарные и специальное военное подразделение работали всю ночь, чтобы взять под контроль пожары в провинции Авила, особенно пожар, бушующий недалеко от деревни Эль-Ареналь, примерно в 100 км от Мадрида.
В западной провинции Касерес местные власти сообщили, что пожарные в целом стабилизировали пожар, который охватил около 2500 гектаров. По данным властей, большинство распоряжений об эвакуации были отменены.
В Португалии более 2000 пожарных боролись с огнем, особенно на севере страны.
Большая часть Пиренейского полуострова уже находится в зоне высокого риска лесных пожаров, а в выходные здесь ожидается повышение температуры.
Испанская метеорологическая служба AEMET прогнозирует, что к воскресенью температура в центральной и южной частях Испании может превысить 40 градусов по Цельсию. В Португалии в субботу температура на большей части территории страны может подняться до 30 градусов по Цельсию.
От лесных пожаров в последние недели страдают многие страны Средиземноморья и Балканы.
Болгария в минувшие выходные попросила о помощи через Механизм гражданской защиты ЕС.
В Турции по подозрениям в причинении лесных пожаров арестовали почти 40 человек.