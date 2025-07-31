Deutsche Bahn заявила об улучшении ситуации с опозданиями поездов

Немецкая железная дорога Deutsche Bahn заявила, что за последние шесть месяцев ситуация с опозданиями поездов улучшилась.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно данным компании, 63,4% поездов дальнего следования прибывают с опозданием не более чем на 15 минут.

Это незначительное увеличение по сравнению с 62,7% в первом полугодии 2024 года.

Государственная железнодорожная компания заявила, что до конца года планирует повысить пунктуальность до 65-70%.

При этом в первом полугодии 2025 года количество пассажиров выросло до 943 миллионов, что свидетельствует о сохранении спроса на железнодорожные перевозки.

Компания также сообщила о сокращении убытков за этот период на 760 млн евро, что почти на 1 млрд евро меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сообщалось, что Deutsche Bahn закончил прошлый год с убытком в 1,8 миллиарда евро.

В апреле глава Deutsche Bahn Рихард Лутц заявил, что компании нужно 150 миллиардов евро на модернизацию железнодорожной сети.