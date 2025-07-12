У Польщі потяги випадково спрямували назустріч одне одному, через інцидент інші спізнюються

На залізниці у Малопольському воєводстві Польщі почались значні затримки через помилку диспетчера – два потяги помилково спрямували назустріч одне одному на ту саму колію.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Вдень 12 липня в районі станції Рациборовіце, у передмісті Кракова, два потяги PKP Intercity, що прямували у різних напрямках, опинились на одній колії і їхали назустріч одне одному. Зіткнення потягів не відбулося.

В адміністрації PKP оголосили, що причиною інциденту стала помилка диспетчера.

"Ситуація розслідується залізничною комісією, створеною щодо цього інциденту", – прокоментувала речниця Юстина Москалевич.

У зв’язку з надзвичайною подією порушився графік руху на усьому відтинку між Краковом і Варшавою, багато поїздів затримуються на 1-2 години.

Нагадаємо, у Греції лобове зіткнення вантажного і пасажирського поїздів у лютому 2023 року стало найгіршою залізничною аварією в історії країни – загинули майже 60 людей. Трагедія спричинила багато запитань до влади і досі має значний вплив на політичне життя Греції.

У червні 2024 року в Чехії сталося лобове зіткнення вантажного поїзда і пасажирського експреса RegioJet 1021 з понад 300 пасажирами, що прямував з причепними вагонами до Чопа на кордоні з Україною.

Залізнична катастрофа забрала життя чотирьох людей, у тому числі двох українок, і призвела до поранень 27 людей.