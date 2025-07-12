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У Польщі потяги випадково спрямували назустріч одне одному, через інцидент інші спізнюються

Новини — Субота, 12 липня 2025, 14:34 — Марія Ємець

На залізниці у Малопольському воєводстві Польщі почались значні затримки через помилку диспетчера – два потяги помилково спрямували назустріч одне одному на ту саму колію. 

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

Вдень 12 липня в районі станції Рациборовіце, у передмісті Кракова, два потяги PKP Intercity, що прямували у різних напрямках, опинились на одній колії і їхали назустріч одне одному. Зіткнення потягів не відбулося. 

В адміністрації PKP оголосили, що причиною інциденту стала помилка диспетчера. 

"Ситуація розслідується залізничною комісією, створеною щодо цього інциденту", – прокоментувала  речниця Юстина Москалевич. 

У зв’язку з надзвичайною подією порушився графік руху на усьому відтинку між Краковом і Варшавою, багато поїздів затримуються на 1-2 години. 

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