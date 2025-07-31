В Румынии поезд "потерял" два вагона с пассажирами посреди маршрута

В Румынии во время движения поезда из города Орадя в Констанцу случайно отцепились два последних вагона с пассажирами.

Об этом сообщил румынский оператор железной дороги CFR, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Инцидент произошел в среду с поездом IRN 1922, который курсировал по маршруту Орадя – Констанца.

На полпути из-за неисправности системы сцепления последние два вагона поезда отцепились во время движения. В результате поезд прибыл на следующую станцию без них, а локомотив вернулся за потерянными вагонами.

Железнодорожникам пришлось заменить вагон с неисправным сцеплением, в результате чего поезд задержался на 248 минут.

В результате инцидента никто не пострадал, отметили в CFR.

Напомним, ранее в июле на железной дороге в Малопольском воеводстве Польши произошли значительные задержки из-за ошибки диспетчера – два поезда по ошибке направили навстречу друг другу на один и тот же путь.

А на немецком острове Рюген в июне на короткое время остановили скоростной поезд из-за пары велосипедистов, которые двигались слишком близко к путям.