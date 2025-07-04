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У Римі вибухнула заправна станція: є поранені

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Новини — П'ятниця, 4 липня 2025, 10:35 — Уляна Кричковська

В італійському Римі внаслідок вибуху на заправній станції зазнали поранень кілька людей.

Про це пише ANSA, передає "Європейська правда".

Вранці у п’ятницю, 4 липня, щонайменше один пожежник і кілька співробітників швидкої допомоги зазнали поранень внаслідок вибуху на заправній станції в Римі. 

За попередніми даними, пожежники були викликані на місце події після того, як вантажівка врізалася в трубопровід. Коли вони прибули, стався вибух, який також зачепив співробітників швидкої допомоги, які вже були на місці події. 

Вибух пошкодив кілька сусідніх будівель, а полум'я досягло складу, що належить суду, розташованого за заправною станцією. Також повідомляється про поранення кількох перехожих.

На початку року, нагадаємо, у житловому будинку в передмісті Стокгольма стався вибух, у звʼязку з чим затримали двох підозрюваних.

У червні внаслідок вибуху в барі Javi в містечку Ло-Паган, що в іспанській провінції Мурсія на південному заході країни, постраждали щонайменше 16 людей.

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