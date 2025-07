У Римі вибухнула заправна станція: є поранені

В італійському Римі внаслідок вибуху на заправній станції зазнали поранень кілька людей.

Про це пише ANSA, передає "Європейська правда".

Вранці у п’ятницю, 4 липня, щонайменше один пожежник і кілька співробітників швидкої допомоги зазнали поранень внаслідок вибуху на заправній станції в Римі.

BREAKING: A powerful explosion struck a fuel depot on Via dei Gordiani in Rome, Italy, injuring multiple people. pic.twitter.com/Aw0EM1dhEW

За попередніми даними, пожежники були викликані на місце події після того, як вантажівка врізалася в трубопровід. Коли вони прибули, стався вибух, який також зачепив співробітників швидкої допомоги, які вже були на місці події.

Вибух пошкодив кілька сусідніх будівель, а полум'я досягло складу, що належить суду, розташованого за заправною станцією. Також повідомляється про поранення кількох перехожих.

WATCH: Another video shows moment of gas depot explosion in eastern neighborhood of Rome, Italy. Reports of multiple victims. pic.twitter.com/5fiA7mWa0D