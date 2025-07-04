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В Риме взорвалась заправочная станция: есть раненые

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Новости — Пятница, 4 июля 2025, 10:35 — Уляна Кричковская

В итальянском Риме в результате взрыва на заправочной станции получили ранения несколько человек.

Об этом пишет ANSA, передает "Европейская правда".

Утром в пятницу, 4 июля, по меньшей мере один пожарный и несколько сотрудников скорой помощи получили ранения в результате взрыва на заправочной станции в Риме. 

По предварительным данным, пожарные были вызваны на место происшествия после того, как грузовик врезался в трубопровод. Когда они прибыли, произошел взрыв, который также задел сотрудников скорой помощи, которые уже были на месте происшествия.

Взрыв повредил несколько соседних зданий, а пламя достигло склада, принадлежащего суду. Также сообщается о ранении нескольких прохожих.

В начале года, напомним, в жилом доме в пригороде Стокгольма произошел взрыв, в связи с чем задержали двух подозреваемых.

В июне в результате взрыва в баре Javi в городке Ло-Паган, что в испанской провинции Мурсия на юго-западе страны, пострадали по меньшей мере 16 человек.

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