В Риме взорвалась заправочная станция: есть раненые

В итальянском Риме в результате взрыва на заправочной станции получили ранения несколько человек.

Об этом пишет ANSA, передает "Европейская правда".

Утром в пятницу, 4 июля, по меньшей мере один пожарный и несколько сотрудников скорой помощи получили ранения в результате взрыва на заправочной станции в Риме.

BREAKING: A powerful explosion struck a fuel depot on Via dei Gordiani in Rome, Italy, injuring multiple people. pic.twitter.com/Aw0EM1dhEW

По предварительным данным, пожарные были вызваны на место происшествия после того, как грузовик врезался в трубопровод. Когда они прибыли, произошел взрыв, который также задел сотрудников скорой помощи, которые уже были на месте происшествия.

Взрыв повредил несколько соседних зданий, а пламя достигло склада, принадлежащего суду. Также сообщается о ранении нескольких прохожих.

WATCH: Another video shows moment of gas depot explosion in eastern neighborhood of Rome, Italy. Reports of multiple victims. pic.twitter.com/5fiA7mWa0D