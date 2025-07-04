Конгресмен-республіканець про удар по Україні: Путін насолоджується бомбардуванням сімей

Конгресмен-республіканець Джо Вілсон, коментуючи масовану атаку РФ на Україну, закликав зупинити кремлівського правителя Владіміра Путіна і забезпечити Україну необхідними засобами для оборони.

Про це він написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Путін вдається до тактики "випаленої землі" в українських містах.

"Коли американці починають насолоджуватися звуками феєрверків на честь Дня незалежності нашої країни, воєнний злочинець Путін, який програє свою жалюгідну війну, вдається до тактики "випаленої землі" в українських містах, які існували ще до заснування Москви", – підкреслив Вілсон.

Він висловив сподівання, що адміністрація Дональда Трампа надішле додаткові засоби протиповітряної оборони та схвалене озброєння, щоб "допомогти зупинити це абсолютне беззаконня, як це робили й повинні продовжувати робити союзники швидкими темпами".

"Озброєний дешевою іранською та північнокорейською зброєю, Путін із задоволенням бомбить сплячі сім'ї і буде продовжувати свої імперіалістичні збочення, поки його не зупинять", – резюмував конгресмен.

Протягом ночі російські окупанти атакували Україну 550 засобами повітряного нападу, 478 цілей вдалося знешкодити, однак є влучання у 8 локаціях та падіння уламків у 33 місцях.

Варто зазначити, що увечері 3 липня Трамп провів розмову з очільником Кремля.

За її підсумками американський президент розповів, що не домігся прогресу щодо припинення вогню в Україні.