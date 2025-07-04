Конгрессмен-республиканец об ударе по Украине: Путин наслаждается, бомбя семьи

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, комментируя массированную атаку РФ на Украину, призвал остановить кремлевского правителя Владимира Путина и обеспечить Украину необходимыми средствами для обороны.

Об этом он написал в Х, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Путин прибегает к тактике "выжженной земли" в украинских городах.

"Когда американцы начинают наслаждаться звуками фейерверков в честь Дня независимости нашей страны, военный преступник Путин, который проигрывает свою жалкую войну, прибегает к тактике "выжженной земли" в украинских городах, которые существовали еще до основания Москвы", – подчеркнул Уилсон.

Он выразил надежду, что администрация Дональда Трампа направит дополнительные средства противовоздушной обороны и одобренное вооружение, чтобы "помочь остановить это абсолютное беззаконие, как это делали и должны продолжать делать союзники быстрыми темпами".

"Вооруженный дешевым иранским и северокорейским оружием, Путин с удовольствием бомбит спящие семьи и будет продолжать свои империалистические извращения, пока его не остановят", – резюмировал конгрессмен.

В течение ночи российские оккупанты атаковали Украину 550 средствами воздушного нападения, 478 целей удалось обезвредить, однако есть попадания в 8 локациях и падение обломков в 33 местах.

Стоит отметить, что вечером 3 июля Трамп провел разговор с главой Кремля.

По его итогам американский президент рассказал, что не добился прогресса по прекращению огня в Украине.