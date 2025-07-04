Глава МЗС Естонії про удар по Києву: Росія не демонструє ознак деескалації

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна після чергового масштабного російського удару по Україні заявив, що Росія не демонструє ознак деескалації.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 4 липня, після того, як Росія завдала масованого комбінованого удару по регіонах України, центром якого був Київ, Тсахкна заявив, що РФ "не демонструє жодних ознак деескалації – лише невпинну рішучість знищити українські міста та невинних людей".

"Росія розпочала черговий жорстокий напад на Київ, націлившись на невинних цивільних громадян, їхні домівки та райони, застосувавши 550 одиниць авіаційної зброї", – зазначив він.

Глава естонського МЗС закликав продовжувати посилювати тиск на Росію шляхом жорсткіших санкцій та швидшої доставки військової допомоги Україні.

Протягом ночі російські окупанти атакували Україну 550 засобами повітряного нападу, 478 цілей вдалося знешкодити, однак є влучання у 8 локаціях та падіння уламків у 33 місцях.

Зокрема внаслідок цього удару постраждав консульський відділ польського посольства у Києві.

Варто зазначити, що увечері 3 липня Трамп провів розмову з очільником Кремля. За її підсумками американський президент розповів, що не домігся прогресу щодо припинення вогню в Україні.