Глава МИД Эстонии об ударе по Киеву: Россия не демонстрирует признаков деэскалации

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна после очередного масштабного российского удара по Украине заявил, что Россия не демонстрирует признаков деэскалации.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

В пятницу, 4 июля, после того, как Россия нанесла массированный комбинированный удар по регионам Украины, центром которого был Киев, Тсахкна заявил, что РФ "не демонстрирует никаких признаков деэскалации – только неустанную решимость уничтожить украинские города и невинных людей".

"Россия начала очередное жестокое нападение на Киев, нацелившись на невинных гражданских лиц, их дома и районы, применив 550 единиц авиационного оружия", – отметил он.

Глава эстонского МИД призвал продолжать усиливать давление на Россию путем жестких санкций и быстрой доставки военной помощи Украине.

В течение ночи российские оккупанты атаковали Украину 550 средствами воздушного нападения, 478 целей удалось обезвредить, однако есть попадания в 8 локациях и падение обломков в 33 местах.

В частности, в результате этого удара пострадал консульский отдел польского посольства в Киеве.

Стоит отметить, что вечером 3 июля Трамп провел разговор с главой Кремля. По его итогам американский президент рассказал, что не добился прогресса по прекращению огня в Украине.