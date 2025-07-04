Во Франции – перебои с авиасообщением из-за забастовки диспетчеров

Во Франции около 40% рейсов было отменено в пятницу во всех аэропортах Парижа, десятки тысяч пассажиров вынуждены были менять свои планы из-за забастовки авиадиспетчеров, которые требуют улучшения условий труда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Перебои начались в аэропортах по всей Франции в четверг и усилились в пятницу.

Национальная гражданская авиационная служба попросила авиакомпании отменить 40% рейсов в пятницу в аэропортах Шарль де Голль, Орли и Бове, обслуживающих Париж, половину рейсов в Ницце и 30% рейсов в Марселе, Лионе и некоторых других городах.

Пассажиров предупредили, что "во всех французских аэропортах следует ожидать перебоев и длительных задержек".

Лоукостер Ryanair был среди авиакомпаний, которые объявили о масштабных перебоях в работе, заявив в официальном сообщении, что отменил более 400 рейсов, что затронуло 70 тысяч пассажиров.

Один из двух профсоюзов, возглавляющих забастовку, UNSA-ICNA, заявил о нехватке работников для обслуживания растущих объемов авиаперевозок, а также пожаловался на инфляцию, которая съедает зарплату.

Профсоюзы также протестуют против новых реформ, направленных на более жесткий контроль за их работой, что было вызвано инцидентом, который едва не закончился столкновением самолетов в аэропорту Бордо.

Министр транспорта Франции Филипп Табаро назвал требования профсоюзов, а также их решение о забастовке именно в разгар отпусков и каникул "неприемлемыми".

В греческих Афинах в июне таксисты бастовали из-за ограничения движения в автобусных полосах. Этот протест стал одним из серии их забастовок за последние месяцы.