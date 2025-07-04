СМИ: Хегсет остановил поставки оружия Украине, несмотря на отсутствие угрозы запасам США

Глава Пентагона Пит Хегсет единолично распорядился остановить передачу Украине некоторых типов вооружения, несмотря на результаты военного анализа, согласно которым эти поставки не будут представлять угрозы боеготовности США.

Об этом стало известно телеканалу NBC News, сообщает "Европейская правда".

Американское оборонное ведомство аргументировало остановку военных поставок Украине тем, что существуют опасения относительно недостатка некоторых вооружений на складах США.

Однако, как рассказали трое американских чиновников, анализ, проведенный высокопоставленными военными, показал, что пакет помощи не угрожает запасам боеприпасов американских вооруженных сил.

По информации нескольких источников, решение о приостановке поставки оружия ошеломило Государственный департамент, членов Конгресса, чиновников в Киеве и европейских союзников.

Конгрессмен-демократ Адам Смит, который является членом комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, не согласился с тем, что поставки Украине поставят под угрозу запасы США.

"С точки зрения запасов, мы не находимся в худшем положении, чем за три с половиной года конфликта в Украине", – заявил Смит в комментарии телеканалу.

Смит сказал, что его сотрудники "видели цифры" и, не вдаваясь в подробности, отметил, что нет никаких признаков нехватки, которая оправдывала бы прекращение помощи Украине.

Источники телеканала также рассказывают, что приостановление поставок военной помощи Украине было односторонним шагом министра обороны Пита Хегсета.

По словам собеседников, Хегсет уже третий раз самостоятельно приостанавливает поставки помощи Украине. В двух предыдущих случаях, в феврале и мае, его решения были отменены через несколько дней.

Заместитель Хегсета по политическим вопросам Элбридж Колби поддержал эти шаги.

Как указано, законодатели из обеих партий были разочарованы тем, что их не проинформировали заранее, и проверяли, не нарушает ли задержка поставки законодательство, которое требует предоставления Украине помощи в области безопасности.

Эти законодатели и некоторые европейские союзники пытались выяснить, почему именно Пентагон приказал приостановить поставки, и прилагали все усилия, чтобы это решение было отменено.

Белый дом защитил это решение, заявив, что его приняли по результатам текущего пересмотра Министерством обороны США помощи, предоставляемой союзникам и партнерам за рубежом, который начался в прошлом месяце.

Пересмотр начался после того, как Хегсет издал меморандум, в котором приказал Объединенному штабу проверить запасы всех боеприпасов.

По словам трех чиновников, оценка показала, что некоторые запасы высокоточных боеприпасов были на более низком уровне, но еще не опустились ниже критического минимума.

Объединенный штаб пришел к выводу, что предоставление дальнейшей помощи Украине не приведет к исчерпанию запасов США ниже необходимого уровня для обеспечения военной готовности, добавили источники.

Напомним, в начале недели в Белом доме подтвердили, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину.

Официальной причиной назвали опасения, что запасы оружия США слишком уменьшились.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановке поставок.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что поставки Украине американского оружия продолжаются, однако его администрация должна убедиться, что его достаточно и для американских сил.