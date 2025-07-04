Німецька "подруга Путіна" Вагенкнехт не проти перемовин з ультраправою "АдН"

Лідерка лівої популістської партії свого імені Сара Вагенкнехт заявила, що відкрита до політичних перемовин з ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини".

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Вагенкнехт заперечила наявність будь-яких перемовин з "Альтернативою для Німеччини" до цього часу, але сказала, що потенційно відкрита до діалогу з цією політсилою.

"Якщо ви запитуєте, чи я стала би говорити з паном Хрупаллою (один зі співлідерів "АдН" – Ред.), якби для цього була конкретна причина – то, звісно, так", – сказала вона у коментарі dpa.

Хрупалла привітав позицію Вагенкнехт та каже, що певний неформальний діалог між їхніми політсилами вже був.

Раніше Вагенкнехт заявила, що хоче співпраці з ініціаторами проросійського "Маніфесту" з СДПН.

Нагадаємо, червневе опитування показало, що рівень схвалення керівного консервативного блоку ХДС/ХСС перевищив його результат на лютневих дострокових виборах.

"АдН" залишилась другою найпопулярнішою партією, але втратила один процентний пункт. Водночас Альянс Сари Вагенкнехт мав менше 5%, необхідних для проходу в парламент.