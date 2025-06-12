Німецька "подруга Путіна" хоче співпраці з ініціаторами проросійського "Маніфесту" з СДПН

Німецька проросійська політикиня Сара Вагенкнехт, лідерка Альянсу Сари Вагенкнехт, запропонувала співпрацю в галузі миротворчої політики лівому крилу керівної Соціал-демократичної партії Німеччини та підписантам скандального "Маніфесту", що закликає змінити підхід до відносин з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

З огляду на те, що Соціал-демократична партія навряд чи підтримає ініціативу, що сформувалась довкола екслідера фракції СДПН в Бундестазі Рольфа Мютценіха, Вагенкнехт закликає до проведення спільного масового мітингу обох таборів.

"Навіть якщо ініціатива політиків СДПН навколо Рольфа Мютценіха не отримає більшості на партійній конференції СДПН, дискусія не повинна закінчуватися", – заявила Вагенкнехт.

Вона пропонує АСВ і Мютценіху з СДПН спільно закликати до проведення великого "мітингу". Мета – мобілізувати всіх прихильників "Маніфесту" і "запросити їх взяти участь", каже Вагенкнехт.

Як повідомляли, у Німеччині викликав бурхливу реакцію документ, підписаний понад 100 діячами, пов'язаними з Соціал-демократичною партією – він стосується зміни політики безпеки та оборони і переговорів з Росією.

У документі під назвою "Маніфест" "мирні кола СДПН" закликають до переговорів з Росією та припинення розміщення нових американських ракет середньої дальності в Німеччині.

Міністр оборони Борис Пісторіус, який є членом СДПН, заявив, що автори "Маніфесту" у своєму прагненні до миру заперечують реальність.

Лідер німецької Соціал-демократичної партії і віцеканцлер Ларс Клінгбайль дистанціювався від документа.

Сару Вагенкнехт називають "подругою Путіна" через її проросійські погляди. Зокрема, вона пропонувала свій "мирний план" для України, який полягав у тому, що Захід припинив би поставки зброї Києву, якби глава РФ "погодився на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту".