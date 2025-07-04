У Кишиневі проходить перший саміт Молдова-ЄС

У Кишиневі розпочався перший саміт Молдова-ЄС за участі керівництва країни та керівництва Євросоюзу.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Керівництво ЄС прибуло до столиці Молдови надвечір 4 липня. Зокрема, це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта. Їх з урочистою церемонією зустріла президентка Молдови Мая Санду.

Вона назвала саміт "історичним кроком" для Молдови і ЄС.

A historic step for Moldova and the EU. Today’s summit shows that Moldova is firmly on the path to a European future.



With the support of @vonderleyen, @eucopresident, and all 27 member states, we are building it together–step by step. Thank you for walking this path with us. pic.twitter.com/NkYVgEzIP8 – Maia Sandu (@sandumaiamd) July 4, 2025

"Минулого року народ Молдови проголосував за те, щоб закріпити своє майбутнє у Європі. Ми поруч з вами на цьому шляху. Тому що успіх Молдови – це успіх Європи", – зазначила з нагоди відкриття саміту Урсула фон дер Ляєн.

Це перший для Молдови захід такого формату. Обговорювати планують співпрацю Молдови з ЄС на тлі триваючої війни РФ проти України, подальші кроки для євроінтеграції Молдови, безпекові питання та План економічного зростання Молдови, на реалізацію якого ЄС виділяє 1,9 млрд євро.

Молдова прагне розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу до парламентських виборів у вересні, аби протидіяти російській дезінформації в країні про ЄС.

Як відомо, через блокування Угорщиною початку переговорів з Україною постало питання про "розрив" пакета України і Молдови, аби не погіршити позиції президентки Молдови Маї Санду перед парламентськими виборами. Проте у ЄС вірять у можливість подолати вето Орбана невдовзі після початку головування Данії у Раді ЄС, тож цього сценарію поки вдалося уникнути.

Данія на початку головування пообіцяла максимальний тиск на Угорщину, яка блокує вступ України в ЄС.