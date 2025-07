У Кишиневі проходить перший саміт Молдова-ЄС

У Кишиневі розпочався перший саміт Молдова-ЄС за участі керівництва країни та керівництва Євросоюзу.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Керівництво ЄС прибуло до столиці Молдови надвечір 4 липня. Зокрема, це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта. Їх з урочистою церемонією зустріла президентка Молдови Мая Санду.

Вона назвала саміт "історичним кроком" для Молдови і ЄС.

A historic step for Moldova and the EU. Today’s summit shows that Moldova is firmly on the path to a European future.



With the support of @vonderleyen, @eucopresident, and all 27 member states, we are building it together–step by step. Thank you for walking this path with us. pic.twitter.com/NkYVgEzIP8