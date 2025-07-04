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Дуда навідав прикордонників, які охороняють кордон з Білоруссю

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Новини — П'ятниця, 4 липня 2025, 19:38 — Марія Ємець

Президент Польщі Анджей Дуда, який невдовзі залишить посаду, з’їздив на кордон Польщі з Білоруссю у Підляському воєводстві та поспілкувався з прикордонниками. 

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

Дуда приїхав до прикоронників у Ярилувці, що під кордоном з Білоруссю, та подякував їм за захист кордонів країни, окремо згадавши сержанта, якого минулого року смертельно поранив один з нелегальних мігрантів. 

 
Artur Reszko / PAP

Також Анджей Дуда перепросив прикордонників "за неприємності з боку деяких наших співгромадян… іноді безвідповідальні, а іноді просто беззмістовні і хамські". 

Як відомо, Анджей Дуда, який є представником нині опозиційної правоконсервативної партії "Право і справедливість", невдовзі передасть посаду обраному президенту Каролю Навроцькому. Він зазначив, що був би зацікавлений у посаді прем'єр-міністра після президентства.

Напередодні члени уряду Польщі та чинний президент Польщі посперечалися через активістів, які самостійно влаштували патрулі на кордоні з Німеччиною на тлі взаємних прикордонних контролів для протидії нелегальній міграції. 

Після того, як Польща анонсувала контроль на кордонах з Литвою та Німеччиною з 7 липня, очільник німецького МВС Александер Добріндт запропонував Варшаві та Берліну запровадити спільний прикордонний контроль. Варшава цю пропозицію відхилила

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