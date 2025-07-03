Дуда каже, що погодився б на посаду прем'єр-міністра після президентства

Президент Польщі Анджей Дуда поміркував про своє майбутнє після закінчення президентського терміну і заявив, що "без вагань" погодився б на посаду прем’єр-міністра.

Заяву чинного польського президента наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Дуда, якщо "буде потреба служити Республіці Польща, взявши на себе конкретні завдання у вигляді виконання якоїсь функції, то я, безперечно, візьмуся за це".

Президент вказав на функцію "прем'єр-міністра, який би уклав нову коаліційну угоду".

"Якби мені зробили таку пропозицію, я б не вагався", – заявив він.

На запитання, чи надходять до нього такі пропозиції, офіційні чи неофіційні, Дуда відповів, що ні.

Водночас Дуда наголосив, що його "участь у парламентських виборах є виключеною".

Польський президент також відповів на запитання, чи отримує пропозиції роботи від міжнародних інституцій.

За його словами, "на сьогодні у світі, принаймні на цей момент, немає політичного клімату, сприятливого для того, щоб політики консервативного профілю займали посади у важливих міжнародних інституціях".

Водночас Дуда зазначив, що ситуація може змінитися в найближчі роки, і він намагатиметься реагувати на будь-які виклики так, "щоб це принесло якомога більше користі для Польщі".

Дуда залишить посаду президента після двох термінів. Його наступник Кароль Навроцький офіційно має вступити на посаду 6 серпня.

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