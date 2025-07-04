Дуда навестил пограничников, охраняющих границу с Беларусью

Президент Польши Анджей Дуда, который вскоре покинет свой пост, посетил границу Польши с Беларусью в Подляшском воеводстве и пообщался с пограничниками.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Дуда приехал к пограничникам в Ярылувке, что под границей с Беларусью, и поблагодарил их за защиту границ страны, отдельно упомянув сержанта, которого в прошлом году смертельно ранил один из нелегальных мигрантов.

Artur Reszko / PAP

Также Анджей Дуда извинился перед пограничниками "за неприятности со стороны некоторых наших сограждан... иногда безответственные, а иногда просто бессмысленные и хамские".

Как известно, Анджей Дуда, который является представителем ныне оппозиционной правоконсервативной партии "Право и справедливость", вскоре передаст пост избранному президенту Каролю Навроцкому. Он отметил, что был бы заинтересован в должности премьер-министра после президентства.

Накануне члены правительства Польши и действующий президент Польши поспорили из-за активистов, которые самовольно устроили патрули на границе с Германией на фоне взаимных пограничных контролей для противодействия нелегальной миграции.

После того, как Польша анонсировала контроль на границах с Литвой и Германией с 7 июля, глава немецкого МВД Александер Добриндт предложил Варшаве и Берлину ввести совместный пограничный контроль. Варшава это предложение отклонила.