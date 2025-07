Глава закордонного комітету Палати представників закликав відновити постачання зброї Україні

Очільник Комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол закликав американську адміністрацію швидко відновити постачання зброї Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Маккол опублікував посилання на матеріал NBC News, що у Пентагоні дійшли висновку про те, що продовження постачань Україні не поставить під загрозу боєготовність збройних сил США.

Senior U.S. military officials have concluded that providing these critical weapons to Ukraine will not endanger U.S. readiness, so I urge the administration to quickly get the pipeline back up and running. Pentagon officials halting weapons only weakens President Trump’s noble…