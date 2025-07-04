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Глава закордонного комітету Палати представників закликав відновити постачання зброї Україні

Новини — П'ятниця, 4 липня 2025, 20:22 — Марія Ємець

Очільник Комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол закликав американську адміністрацію швидко відновити постачання зброї Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Маккол опублікував посилання на матеріал NBC News, що у Пентагоні дійшли висновку про те, що продовження постачань Україні не поставить під загрозу боєготовність збройних сил США. 

"Тож я закликаю адміністрацію швидко відновити процес постачання. Посадовці Пентагону, які зупиняють постачання, лише послаблюють благородні спроби президента Трампа наближати мир", – написав Майк Маккол. 

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Нагадаємо, вдень 4 липня відбулась телефонна розмова президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. 

Джерела Axios повідомили, що розмова між Трампом і Зеленським тривала близько 40 хвилин і була присвячена переважно потребам України в протиповітряній обороні.

Трамп нібито сказав, що хоче допомогти Україні з протиповітряною обороною і перевірить, яку допомогу призупиняли.

Зеленський публічно повідомив, що з американським президентом обговорив ситуацію на фронті, постачання засобів протиповітряної оборони, а також спільне оборонне виробництво.

Напередодні президент США вчергове говорив з правителем РФ Владіміром Путіним. Трамп після розмови визнав, що не досяг прогресу щодо війни в Україні, та сказав про своє розчарування.

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