Глава закордонного комітету Палати представників закликав відновити постачання зброї Україні

Очільник Комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол закликав американську адміністрацію швидко відновити постачання зброї Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Маккол опублікував посилання на матеріал NBC News, що у Пентагоні дійшли висновку про те, що продовження постачань Україні не поставить під загрозу боєготовність збройних сил США.

Senior U.S. military officials have concluded that providing these critical weapons to Ukraine will not endanger U.S. readiness, so I urge the administration to quickly get the pipeline back up and running. Pentagon officials halting weapons only weakens President Trump’s noble… – Michael McCaul (@RepMcCaul) July 4, 2025

"Тож я закликаю адміністрацію швидко відновити процес постачання. Посадовці Пентагону, які зупиняють постачання, лише послаблюють благородні спроби президента Трампа наближати мир", – написав Майк Маккол.

Нагадаємо, вдень 4 липня відбулась телефонна розмова президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.

Джерела Axios повідомили, що розмова між Трампом і Зеленським тривала близько 40 хвилин і була присвячена переважно потребам України в протиповітряній обороні.

Трамп нібито сказав, що хоче допомогти Україні з протиповітряною обороною і перевірить, яку допомогу призупиняли.

Зеленський публічно повідомив, що з американським президентом обговорив ситуацію на фронті, постачання засобів протиповітряної оборони, а також спільне оборонне виробництво.

Напередодні президент США вчергове говорив з правителем РФ Владіміром Путіним. Трамп після розмови визнав, що не досяг прогресу щодо війни в Україні, та сказав про своє розчарування.

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