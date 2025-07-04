Axios: Трамп сказав Зеленському, що хоче допомогти Україні з ППО

Під час телефонної розмови з українським візаві Володимиром Зеленським у п'ятницю Дональд Трамп повідомив, що США хочуть допомогти Україні з протиповітряною обороною через ескалацію російських атак.

Про це портал Axios дізнався від двох проінформованих джерел, пише "Європейська правда".

Джерела Axios повідомили, що телефонна розмова між Трампом і Зеленським тривала близько 40 хвилин і була присвячена переважно потребам України в протиповітряній обороні.

Одне джерело повідомило, що президент США був обізнаний щодо нещодавньої ескалації з боку Росії, зокрема щодо повітряних ударів по українських містах і на лінії фронту.

"Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною і що він перевірить, що саме було призупинено, якщо таке було", – повідомив співрозмовник Axios.

За словами українського джерела, Трамп і Зеленський домовилися про те, що представники США і України незабаром зустрінуться для обговорення питань постачання засобів ППО та іншої зброї.

Зеленський раніше повідомив, що з американським президентом обговорив ситуацію на фронті, постачання засобів протиповітряної оборони, а також спільне оборонне виробництво.

Нагадаємо, 3 липня Трамп поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним. Трамп після розмови визнав, що не досяг прогресу щодо війни в Україні, та сказав про своє розчарування.

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