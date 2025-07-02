У Конгресі просять Трампа про екстрений брифінг щодо призупинення допомоги Україні

Один з республіканців у Конгресі закликав президента США Дональда Трампа провести терміновий брифінг для Конгресу щодо ситуації з постачанням допомоги Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", звернення до Трампа скерував конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік.

Фіцпатрік заявив, що стурбований новинами про те, що США призупинили постачання Україні вже погодженої допомоги у ситуації, коли РФ продовжує літню наступальну кампанію та посилила повітряні удари по тилу.

Today, I called on the President to address my serious concern regarding reports the United States is withholding critical defense material pledged to Ukraine. This comes as Russia launches the largest aerial assault since the war began, firing over 500 weapons at civilian… pic.twitter.com/H9X9gELbOc – Rep. Brian Fitzpatrick 🇺🇸 (@RepBrianFitz) July 2, 2025

"Хоча США потрібно посилювати нашу оборонно-промислову базу всередині країни, ми маємо і повинні у той же час надавати критично потрібну допомогу нашим союзникам, що захищають свою свободу від варварського вторгнення диктаторів. Не робити і того й іншого – неприйнятно", – пише Фіцпатрік.

Він наголосив, що Україна бореться не лише за свою свободу, а й увесь демократичний світ.

"Зараз вирішальний момент: на хоробрість України потрібно і далі реагувати діями, і США мають зберегти лідерську роль… У захисті свободи не може бути напівзаходів", – наголошує республіканець.

"З повагою прошу про терміновий брифінг Білого дому та Міністерства оборони щодо останніх переглядів Пентагоном наших запасів зброї та боєприпасів, а також рішення щодо призупинення критично потрібної і рятівної військової допомоги Україні", – підсумовує Фіцпатрік.

Як відомо, 1-2 липня в американських ЗМІ з’явились повідомлення, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.

У Міноборони України прокоментували, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги. Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє прагнення адміністрації у США турбуватись насамперед про власні інтереси, але водночас закликає до подальшої військової підтримки України.