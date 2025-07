У Конгресі просять Трампа про екстрений брифінг щодо призупинення допомоги Україні

Один з республіканців у Конгресі закликав президента США Дональда Трампа провести терміновий брифінг для Конгресу щодо ситуації з постачанням допомоги Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", звернення до Трампа скерував конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік.

Фіцпатрік заявив, що стурбований новинами про те, що США призупинили постачання Україні вже погодженої допомоги у ситуації, коли РФ продовжує літню наступальну кампанію та посилила повітряні удари по тилу.

Today, I called on the President to address my serious concern regarding reports the United States is withholding critical defense material pledged to Ukraine. This comes as Russia launches the largest aerial assault since the war began, firing over 500 weapons at civilian… pic.twitter.com/H9X9gELbOc