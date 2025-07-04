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Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей призвал возобновить помощь Украине

Новости — Пятница, 4 июля 2025, 20:22 — Мария Емец

Глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол призвал американскую администрацию быстро возобновить поставки оружия Украине.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Маккол опубликовал со своим призывом ссылку на материал NBC News, что в Пентагоне пришли к выводу о том, что продолжение поставок Украине не поставит под угрозу боеготовность вооруженных сил США.

"Поэтому я призываю администрацию быстро возобновить процесс поставок. Чиновники Пентагона, которые останавливают поставки, только ослабляют благородные попытки президента Трампа приблизить мир", – написал Майк Маккол.

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Напомним, днем 4 июля состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Источники Axios сообщили, что разговор между Трампом и Зеленским длился около 40 минут и был посвящен преимущественно потребностям Украины в противовоздушной обороне.

Трамп якобы сказал, что хочет помочь Украине с противовоздушной обороной и проверит, какую помощь приостановили.

Зеленский публично сообщил, что с американским президентом обсудил ситуацию на фронте, поставки средств противовоздушной обороны, а также совместное оборонное производство.

Накануне президент США в очередной раз разговаривал с правителем РФ Владимиром Путиным. Трамп после разговора признал, что не достиг прогресса по войне в Украине, и сказал о своем разочаровании.

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