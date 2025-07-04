Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей призвал возобновить помощь Украине

Глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол призвал американскую администрацию быстро возобновить поставки оружия Украине.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Маккол опубликовал со своим призывом ссылку на материал NBC News, что в Пентагоне пришли к выводу о том, что продолжение поставок Украине не поставит под угрозу боеготовность вооруженных сил США.

Senior U.S. military officials have concluded that providing these critical weapons to Ukraine will not endanger U.S. readiness, so I urge the administration to quickly get the pipeline back up and running. Pentagon officials halting weapons only weakens President Trump’s noble… – Michael McCaul (@RepMcCaul) July 4, 2025

"Поэтому я призываю администрацию быстро возобновить процесс поставок. Чиновники Пентагона, которые останавливают поставки, только ослабляют благородные попытки президента Трампа приблизить мир", – написал Майк Маккол.

Напомним, днем 4 июля состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Источники Axios сообщили, что разговор между Трампом и Зеленским длился около 40 минут и был посвящен преимущественно потребностям Украины в противовоздушной обороне.

Трамп якобы сказал, что хочет помочь Украине с противовоздушной обороной и проверит, какую помощь приостановили.

Зеленский публично сообщил, что с американским президентом обсудил ситуацию на фронте, поставки средств противовоздушной обороны, а также совместное оборонное производство.

Накануне президент США в очередной раз разговаривал с правителем РФ Владимиром Путиным. Трамп после разговора признал, что не достиг прогресса по войне в Украине, и сказал о своем разочаровании.

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