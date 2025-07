Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей призвал возобновить помощь Украине

Глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол призвал американскую администрацию быстро возобновить поставки оружия Украине.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Маккол опубликовал со своим призывом ссылку на материал NBC News, что в Пентагоне пришли к выводу о том, что продолжение поставок Украине не поставит под угрозу боеготовность вооруженных сил США.

Senior U.S. military officials have concluded that providing these critical weapons to Ukraine will not endanger U.S. readiness, so I urge the administration to quickly get the pipeline back up and running. Pentagon officials halting weapons only weakens President Trump’s noble…