Австрія закликає посилити тиск на РФ після останнього обстрілу України

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер засудила російський обстріл України, зокрема Києва, у ніч проти пʼятниці.

Про це вона написала на Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила глава австрійського МЗС, Росія посилила інтенсивність ударів по Україні, відколи та "висловила готовність до справжніх мирних переговорів і припинення вогню".

"Протягом останніх тижнів кількість загиблих цивільних осіб постійно зростає. Минулої ночі було серйозно пошкоджено польське консульство в Києві", – перелічила міністерка.

"Необхідно посилити тиск на Росію з метою досягнення справжнього миру і припинення вбивств", – закликала Майнль-Райзінгер.

Seitdem die Ukraine sich für echte Friedensverhandlungen und einen Waffenstillstand bereit erklärt hat, überzieht Russland die Ukraine Nacht für Nacht mit immer brutaleren Angriffen. Die Zahl der getöteten Zivilisten steigt stetig über die letzten Wochen. Letzte Nacht wurde das… – Beate Meinl-Reisinger (@BMeinl) July 4, 2025

Як повідомлялось, консульський відділ польського посольства у Києві був пошкоджений внаслідок російського комбінованого удару у ніч проти 4 липня.

У звʼязку з цим Польща офіційно висловила протест Росії.

У ніч проти пʼятниці Росія атакувала Україну 550 засобами повітряного нападу, 478 цілей вдалося знешкодити, однак є влучання у вісьмох локаціях та падіння уламків у 33 місцях. Основним напрямком удару був Київ.