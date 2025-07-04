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Австрія закликає посилити тиск на РФ після останнього обстрілу України

Новини — П'ятниця, 4 липня 2025, 20:55 — Олег Павлюк

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер засудила російський обстріл України, зокрема Києва, у ніч проти пʼятниці.

Про це вона написала на Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила глава австрійського МЗС, Росія посилила інтенсивність ударів по Україні, відколи та "висловила готовність до справжніх мирних переговорів і припинення вогню".

"Протягом останніх тижнів кількість загиблих цивільних осіб постійно зростає. Минулої ночі було серйозно пошкоджено польське консульство в Києві", – перелічила міністерка.

"Необхідно посилити тиск на Росію з метою досягнення справжнього миру і припинення вбивств", – закликала Майнль-Райзінгер.

Як повідомлялось, консульський відділ польського посольства у Києві був пошкоджений внаслідок російського комбінованого удару у ніч проти 4 липня.

У звʼязку з цим Польща офіційно висловила протест Росії.

У ніч проти пʼятниці Росія атакувала Україну 550 засобами повітряного нападу, 478 цілей вдалося знешкодити, однак є влучання у вісьмох локаціях та падіння уламків у 33 місцях. Основним напрямком удару був Київ.

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Австрія Війна з РФ
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