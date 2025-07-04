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Австрия призывает усилить давление на РФ после последнего обстрела Украины

Новости — Пятница, 4 июля 2025, 20:55 — Олег Павлюк

Министр иностранных дел Австрии Беате Майньль-Райзингер осудила российский обстрел Украины, в частности Киева, в ночь на пятницу.

Об этом она написала на Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметила глава австрийского МИД, Россия усилила интенсивность ударов по Украине, после того как та "выразила готовность к настоящим мирным переговорам и прекращению огня".

"В течение последних недель количество погибших гражданских лиц постоянно растет. Прошлой ночью было серьезно повреждено польское консульство в Киеве", – перечислила министр.

"Необходимо усилить давление на Россию с целью достижения настоящего мира и прекращения убийств", – призвала Майньль-Райзингер.

Как сообщалось, консульский отдел польского посольства в Киеве был поврежден в результате российского комбинированного удара в ночь на 4 июля.

В связи с этим Польша официально выразила протест России.

В ночь на пятницу Россия атаковала Украину 550 средствами воздушного нападения, 478 целей удалось обезвредить, однако есть попадания в восьми локациях и падение обломков в 33 местах. Основным направлением удара был Киев.

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