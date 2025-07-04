Австрия призывает усилить давление на РФ после последнего обстрела Украины

Министр иностранных дел Австрии Беате Майньль-Райзингер осудила российский обстрел Украины, в частности Киева, в ночь на пятницу.

Об этом она написала на Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметила глава австрийского МИД, Россия усилила интенсивность ударов по Украине, после того как та "выразила готовность к настоящим мирным переговорам и прекращению огня".

"В течение последних недель количество погибших гражданских лиц постоянно растет. Прошлой ночью было серьезно повреждено польское консульство в Киеве", – перечислила министр.

"Необходимо усилить давление на Россию с целью достижения настоящего мира и прекращения убийств", – призвала Майньль-Райзингер.

Seitdem die Ukraine sich für echte Friedensverhandlungen und einen Waffenstillstand bereit erklärt hat, überzieht Russland die Ukraine Nacht für Nacht mit immer brutaleren Angriffen. Die Zahl der getöteten Zivilisten steigt stetig über die letzten Wochen. Letzte Nacht wurde das… – Beate Meinl-Reisinger (@BMeinl) July 4, 2025

Как сообщалось, консульский отдел польского посольства в Киеве был поврежден в результате российского комбинированного удара в ночь на 4 июля.

В связи с этим Польша официально выразила протест России.

В ночь на пятницу Россия атаковала Украину 550 средствами воздушного нападения, 478 целей удалось обезвредить, однако есть попадания в восьми локациях и падение обломков в 33 местах. Основным направлением удара был Киев.