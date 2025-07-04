В Словении проведут референдум об увеличении расходов на оборону

Словенский парламент в пятницу поддержал предложение Левой партии о проведении консультативного референдума об увеличении расходов на оборону.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delo.si.

Предложение о референдуме поддержали две из трех партий словенской коалиции – Левые и социал-демократы, а также две меньшие оппозиционные партии.

На референдум планируется вынести следующую формулировку: "Поддерживаете ли вы увеличение расходов Словении на оборону до 3% ВВП в год, что составляет примерно 2,1 млрд евро, до 2030 года?"

Когда именно состоится голосование, пока неизвестно: парламент Словении должен принять отдельное постановление о его проведении. К тому же, результаты консультативного референдума не имеют обязательной силы.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб, чей Движение "Свобода" проголосовало против предложения коллег по коалиции, после этого анонсировал инициирование референдума "о членстве Словении в НАТО".

"Есть только два пути: либо мы остаемся в Альянсе и платим членские взносы, либо выходим из Альянса. Все остальное – это популистское введение граждан в заблуждение", – сказал Голоб.

В мае словенское правительство одобрило увеличение оборонных расходов до 3% ВВП до 2030 года.

Решение саммита НАТО, где был установлен целевой показатель в 5% ВВП, вызвало трения между членами словенской коалиции.