Трамп усомнился, что Путин хочет мира

Президент США Дональд Трамп предположил, что Владимир Путин хочет не прекращения огня в Украине, а "продолжать убивать людей".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал журналистам в пятницу вечером на борту Air Force One.

Говоря о разговоре с Владимиром Зеленским накануне, Трамп вспомнил, как перед этим разговаривал с хозяином Кремля.

"Я уже говорил вам, что был очень недоволен разговором с Путиным. Похоже, он хочет идти до самого конца и продолжать убивать людей. Это нехорошо. Это плохо. Я был недоволен", – сказал он.

В то же время президент США не считает, что отказом от прекращения огня Путин "насмехается" над ним.

"Я думаю, что он очень обеспокоен из-за санкций. Сенат, как вы знаете, готовит санкции, масштабные санкции", – напомнил Трамп.

Ранее американский президент признал, что во время телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным в четверг не добился прогресса по прекращению огня в Украине.

Комментируя разговор лидеров России и США, Владимир Зеленский выразил сомнение, что у них есть много общих тем.