FT: ЄС пропонує створити запаси критичних ресурсів на випадок криз

Європейська комісія пропонує державам-членам створити резервні запаси критично важливих ресурсів і мінералів через усе більше занепокоєння, що ЄС вразливий до атак.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на проєкт документа Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Виконавчий орган ЄС у проєкті констатує "зростання геополітичної напруженості, зокрема конфліктів, посилення впливу зміни клімату, погіршення стану довкілля, а також гібридних та кіберзагроз".

У звʼязку з цим документ пропонує державам – членам Євросоюзу координувати запаси важливих ресурсів – наприклад продовольства, ліків і навіть ядерного палива – і створити для цього "мережу запасів".

Окремо згадується створення на рівні ЄС запасів таких товарів, як модулі для ремонту кабелів, "щоб забезпечити швидке відновлення роботи в разі перебоїв в енергопостачанні або пошкодження оптичних кабелів", а також рідкісноземельних металів і магнітів.

Єврокомісія також пропонує складати регулярно оновлювані переліки товарів першої необхідності, адаптовані до кожного регіону ЄС та типу кризи, пише FT.

Зазначимо, що зараз у Євросоюзі діє механізм кризового реагування, в межах якого ЄС має спільні запаси евакуаційної техніки, деяких ліків і медичного обладнання.

Проєкт стратегії, про який довідався Financial Times, є частиною ширших зусиль ЄС, спрямованих на підвищення рівня його безпеки та стійкості.

У березні Євросоюз порадив домогосподарствам створити запаси необхідних товарів для виживання протягом щонайменше 72 годин кризи.

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