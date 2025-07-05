FT: ЕС предлагает создать запасы критически важных ресурсов на случай кризисов

Европейская комиссия предлагает государствам-членам создать резервные запасы критически важных ресурсов и минералов из-за растущей обеспокоенности, что ЕС уязвим к атакам.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект документа Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Исполнительный орган ЕС в проекте констатирует "рост геополитической напряженности, в частности конфликтов, усиление влияния изменения климата, ухудшение состояния окружающей среды, а также гибридных и киберугроз".

В связи с этим документ предлагает государствам-членам Евросоюза координировать запасы важных ресурсов – например, продовольствия, лекарств и даже ядерного топлива – и создать для этого "сеть запасов".

Отдельно упоминается создание на уровне ЕС запасов таких товаров, как модули для ремонта кабелей, "чтобы обеспечить быстрое восстановление работы в случае перебоев в энергоснабжении или повреждения оптических кабелей", а также редкоземельных металлов и магнитов.

Еврокомиссия также предлагает составлять регулярно обновляемые перечни товаров первой необходимости, адаптированные к каждому региону ЕС и типу кризиса, пишет FT.

Отметим, что сейчас в Евросоюзе действует механизм кризисного реагирования, в рамках которого ЕС имеет общие запасы эвакуационной техники, некоторых лекарств и медицинского оборудования.

Проект стратегии, о котором узнала Financial Times, является частью более широких усилий ЕС, направленных на повышение уровня его безопасности и устойчивости.

В марте Евросоюз посоветовал домохозяйствам создать запасы необходимых товаров для выживания в течение как минимум 72 часов кризиса.

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