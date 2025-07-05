ЄС наступного тижня запропонує санкції проти Ізраїлю через дії в Газі

Дипломатична служба Європейського Союзу планує наступного тижня представити державам-членам варіанти дій проти Ізраїлю у відповідь на порушення ним прав людини в секторі Гази.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Очікується, що Європейська служба зовнішніх справ запропонує ЄС, серед іншого, повне або часткове призупинення угоди про асоціацію з Ізраїлем чи ембарго на поставки йому зброї.

Інші кроки, які раніше обговорювались у ЄС, охоплювали санкції проти окремих посадовців, торговельні заходи та призупинення наукового співробітництва між двома сторонами.

Більшість цих пропозицій вже обговорювалися в Євросоюзі, але пропозиція Європейської служби зовнішніх справ стане першим випадком, коли їх буде викладено офіційно у письмовій формі.

За даними Euractiv, міністри закордонних справ ЄС мають обговорити документ на засіданні 15 липня в Брюсселі – останньому перед літньою перервою.

В останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.

Водночас пропозиції масштабних санкцій, як-то обмежень щодо торгівлі чи продажу зброї, не підтримують кілька держав Євросоюзу, зокрема Німеччина та Франція.

У ЄС неформально вважають найбільш реалістичним варіантом цільові санкції проти окремих посадовців Ізраїлю – як це зробили, приміром, Велика Британія та Норвегія.