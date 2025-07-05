ЕС на следующей неделе предложит санкции против Израиля из-за действий в Газе

Дипломатическая служба Европейского Союза планирует на следующей неделе представить государствам-членам варианты действий против Израиля в ответ на нарушение им прав человека в секторе Газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Ожидается, что Европейская служба внешних дел предложит ЕС, среди прочего, полное или частичное приостановление соглашения об ассоциации с Израилем или эмбарго на поставки ему оружия.

Другие шаги, которые ранее обсуждались в ЕС, включали санкции против отдельных должностных лиц, торговые меры и приостановку научного сотрудничества между двумя сторонами.

Большинство этих предложений уже обсуждались в Евросоюзе, но предложение Европейской службы внешних дел станет первым случаем, когда они будут изложены официально в письменной форме.

По данным Euractiv, министры иностранных дел ЕС должны обсудить документ на заседании 15 июля в Брюсселе – последнем перед летним перерывом.

В последние недели большинство стран ЕС усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских лиц в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.

В то же время предложения о масштабных санкциях, таких как ограничения на торговлю или продажу оружия, не поддерживают несколько государств Евросоюза, в частности Германия и Франция.

В ЕС неформально считают наиболее реалистичным вариантом целевые санкции против отдельных должностных лиц Израиля – как это сделали, например, Великобритания и Норвегия.