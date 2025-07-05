Великобритания возобновила дипломатические отношения с Сирией после 14 лет

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в субботу прибыл с первым за последние 14 лет визитом в Сирию, что ознаменовало возобновление их дипломатических отношений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявила пресс-служба британского МИД.

Лэмми объявил о возобновлении дипломатических отношений Великобритании с Сирией во время визита в Дамаск, который состоялся через восемь месяцев после свержения режима Башара Асада.

В рамках визита глава МИД Великобритании встретился с переходным президентом Сирии Ахмедом Аль-Шараа и министром иностранных дел Асадом Аль-Шайбани.

Во время встреч Лемми подчеркнул "важность инклюзивного и представительного политического перехода в Сирии и предложил сирийскому народу дальнейшую поддержку Великобритании", отметили в МИД.

Среди прочего, министр объявил о выделении дополнительных 2 миллионов фунтов стерлингов Организации по запрещению химического оружия для поддержки ее работы по ликвидации химического оружия в Сирии.

Кроме того, Лондон выделяет 94,5 миллиона фунтов стерлингов на оказание сирийцам срочной гуманитарной помощи, поддержку долгосрочного восстановления Сирии через образование и обеспечение средств к существованию, а также поддержку стран региона, принимающих сирийских беженцев.

Напомним, режим Асада в Сирии был свергнут в декабре 2024 года.

После этого западные государства начали налаживать отношения с новым правительством в Дамаске.

Среди прочего, президент США Дональд Трамп отменил санкции, введенные против Сирии в 2004 году.