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Німеччина слідом за Австрією відновить депортацію сирійців

Новини — Субота, 5 липня 2025, 18:58 — Олег Павлюк

Влада Німеччини вирішила наслідувати приклад сусідньої Австрії та розпочати депортацію сирійців, засуджених за кримінальні злочини, що стало можливим після повалення режиму Асада у Дамаску.

Про це Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило в коментарі AFP, передає "Європейська правда".

Німецьке МВС повідомило, що доручило Федеральному відомству з питань міграції та біженців (BAMF) вжити заходів проти "небезпечних сирійських громадян і злочинців".

Речник відомства підкреслив, що вчинення тяжких злочинів означає позбавлення права на захист, який надає статус біженця, і може призвести до скасування вже наданого такого статусу.

Він також нагадав, що угода, яку підписали три партії чинної коаліції в Німеччини, передбачає депортації до Афганістану та Сирії, "починаючи з правопорушників та осіб, які вважаються загрозою".

У Німеччині проживають близько мільйона сирійців, більшість з яких прибули під час міграційної хвилі у 2015-2016 роках.

Після падіння режиму Башара Асада в грудні 2024 року кілька європейських країн, зокрема Австрія та Німеччина, призупинили процедури надання притулку для громадян Сирії.

У четвер Міністерство внутрішніх справ Австрії депортувало до Сирії засудженого сирійського злочинця, заявивши, що стало першою країною ЄС, яка офіційно зробила це "за останні роки".

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